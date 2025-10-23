PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe schlagen erneut in Horneburg zu

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht sind bisher unbekannte Kupferdieb auf das Grundstück des VfL Horneburg im Schützenweg in Horneburg gelangt und haben von dem dortigen Vereinsgebäude ca. 80 Meter Kupferdachrinne abmontiert und mitgenommen.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 4.400 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge sowie sachdienliche Beobachtungen bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

