POL-STD: 31-jähriger Autofahrer bei Unfall in der Gemarkung Revenahe-Kammerbusch verletzt

Stade (ots)

Am heutigen frühen Morgen kam es gegen kurz nach 05:50 h auf der Kreisstraße 53 in der Gemarkung Revenahe-Kammerbusch zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 31-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde.

Der Fahrer eines Mini aus Sauensiek war zu der Zeit mit seinem Auto auf der K 53 auf der Harsefelder Straße in Richtung Griemshorst unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Auto verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dortigen Straßenbaum.

Zufällig vorbeikommende Autofahrer hatten couragiert angehalten und den Fahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut.

Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeschlossen und musste von den alarmierten Feuerwehrleuten der Ortswehren aus Apensen, Sauensiek und Revenahe über die Beifahrerseite aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreit werden.

Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Elbeklinikum Buxtehude eingeliefert. Die ca. 50 eingesetzten Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab, leuchteten die Einsatzstelle aus und unterstützen bei der Bergung des Fahrzeuges.

Der Mini wurde bei dem Unfall total zerstört, der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Die K 53 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. Zu nennenswerten Behinderungen kam es dabei aber nicht.

