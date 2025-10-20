Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 18-jähriger junger Mann nach Sturz vom Erntewagen schwer verletzt - Polizei sucht verantwortlichen Fahrzeugführer und Zeugen, Einbrecher in Buxtehuder Imbiss

Stade (ots)

1. 18-jähriger junger Mann nach Sturz vom Erntewagen schwer verletzt - Polizei sucht verantwortlichen Fahrzeugführer und Zeugen

Am Samstagabend gegen kurz vor 19:30 h ist es in Sauensiek in der Wiegerser Straße zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei nun Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine war zu der Zeit mit einem Erntewagen auf der Kreisstraße 53 in Richtung Wiegersen unterwegs. Auf dem Erntewagen befanden sich zu dem Zeitpunkt mehrere junge Leute auf dem Rückweg vom Erntefest in Sauensiek. Bei dem Versuch von dem Anhänger abzusteigen, stürzten dann zwei junge Leute auf die Fahrbahn, während der Traktor langsam weiterfuhr und sich von der Unfallstelle entfernte.

Ein 18-jähriger junger Mann aus Ahlerstedt wurde dabei schwer verletzt, eine 16-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Zufällig vorbeikommende Passanten, zwei Radfahrer sowie ein Fahrer eines Paketdienstes leisteten sofort Erste Hilfe.

Der Schwerverletzte musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst zunächst ins Elbeklinikum und später von dort in ein Hamburger Krankenhaus eingeliefert werden. Die 16-Jährige wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr aus Sauensiek rückte an der Unfallstelle an, die Feuerwehrleute unterstützten den Rettungsdienst sowie die Polizei bei der Sperrung der Unfallstelle.

Der Fahrer des Schleppers war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr am Unfallort. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Unfallflucht ermittelt.

Die Verkehrsermittler des Polizeikommissariats Buxtehude suchen jetzt den Fahrer des Gespanns als verantwortlichen Fahrzeugführer sowie den Paketfahrer als wichtigen Zeugen. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise dazu geben können, welcher Traktor kurz vor der Unfallzeit aus Sauensiek abgefahren war, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

2. Einbrecher in Buxtehuder Imbiss

Unbekannte sind am gestrigen Sonntag zwischen 00:30 und 09:45 h in Buxtehude in der Straße "An der Rennbahn" nach dem Aufhebeln der Eingangstür in das Innere eines dortigen Imbissbetriebes eingedrungen, haben eine Spardose und die Kasse im Verkaufsraum zerstört und daraus das Geld entwendet.

Zudem haben der oder die Täter dann noch ca. 100 Softdrink-Dosen mitgenommen.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell