Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kupferdiebe in Agathenburg

Stade (ots)

In der Zeit von Donnerstag, den 16.10., 16:30 h bis Freitag, den 17.10., 13:00 h haben unbekannte Kupferdiebe das Grundstück eines derzeit in Renovierung befindlichen Hauses in Agathenburg im Wiesenweg betreten und dort ca. 24 Meter Kupferregenrinne sowie 6 Meter Fallrohr abmontiert und mitgenommen.

Dazu wurde aus einem Gartenschuppen noch ca. 60 Meter Heizungsrohr entwendet, nachdem vorher die Isolierung entfernt wurde.

Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell