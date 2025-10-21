PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dieseldiebe auf Düdenbütteler Baustelle, Einbruch in DRK-Gebäude in Stade, Motorflex in Balje entwendet

Stade (ots)

1. Dieseldiebe auf Düdenbütteler Baustelle

Unbekannte Dieseldiebe haben in der Zeit zwischen Mittwoch, den 15.10., 15:00 h und Montag, den 20.10.2025 in Düdenbüttel zugeschlagen.

Die Täter sind auf ein dortiges Baustellengrundstück gelangt und haben einen Kraftstoffcontainer einer Baufirma aufgebrochen. Daraus konnten sie dann ca. 1.000 Liter Diesel absaugen und entwenden. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen, um die Kraftstoffmenge abtransportieren zu können und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Dieselklau in Verbindung stehen könnten.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606080 bei der Polizeistation Himmelpforten zu melden.

2. Einbruch in DRK-Gebäude in Stade

Unbekannte Täter haben sich in der vergangenen Nacht gegen 01:50 h in Stade in der Straße "Am Hofacker" auf das Gelände des Deutschen roten Kreuzes begeben und dann dort ein Bürofenster aufgehebelt.

So in das Gebäude eingestiegen, wurden im Inneren diverse Schränke durchwühlt. Anschließend verließ der Täter das Büro wieder durch das Fenster und wollte an einer anderen Gebäudeseite die Eingangstür aufbrechen. Dabei wurde er dann aber offenbar gestört und flüchtete in Richtung Bahnschienen.

Ob und was aus dem Büro entwendet wurde, steht zur Zeit noch nicht genau fest. Der Gesamtschaden wird zunächst auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Motorflex in Balje entwendet

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstag, den 16.10., 14:00 h und Montag, den 20.10., 08:00 h das Schulgelände in Balje in der Bahnhofstraße betreten und dort eine Metallkiste einer Gartenbaufirma aufgebrochen. Aus der Kiste konnte dann eine STIHL-Motorflex entwendet werden. Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

