Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter versucht mindestens vier Firmenwagen in Stade aufzubrechen - zweimal davon mit Erfolg

Stade (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein bisher unbekannter Täter in Stade versucht mindestens vier über Nacht geparkte Firmenfahrzeuge zu knacken.

In der Arp-Schnittger-Straße, im Hahler Weg, im Triftgang und in der Straße "Trift" hat der Unbekannte versucht einen Sprinter, einen VW-Transporter, einen Ford Transit sowie einen Mercedes Vito mit Gewalt zu öffnen.

Bei zwei Fahrzeugen konnte er nach dem Aufbohren und Aufschneiden die Fahrzeuge öffnen und daraus diverses Werkzeug erbeuten. Bei den beiden anderen Autos gelang das Eindringen nicht. Diese wurden aber trotzdem bei dem Einbruchversuch beschädigt.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Wache zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell