POL-STD: Unbekannte entwenden 800 Meter Kupferkabel aus Stader Finanzamtsbaustelle

Stade (ots)

Unbekannte Täter sind in der vergangenen Nacht in Stade in der Straße "Am Staatsarchiv" auf das Gelände der Neubaustelle des Finanzamtes gelangt und haben aus dem Rohbau ca. 800 Meter Kupferkabel herausgetrennt und entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Pressestelle
Rainer Bohmbach
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

