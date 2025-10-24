Polizeiinspektion Stade

POL-STD: E-Scooterfahrer gerät in Radfahrergruppe und stürzt - Polizei sucht jugendlichen Unfallverursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am Donnerstag, den 16.10. kam es gegen 20:10 h in Buxtehude in der Konrad-Adenauer-Alle zu einem Unfall, für den die Polizei jetzt den Verursacher und Zeugen sucht.

Zu der Zeit war ein 17-jähriger Fahrer eines E-Scooter aus Buxtehude mit seinem Roller in der Konrad-Adenauer-Alle in Richtung Gildestraße unterwegs. Ihm kam dort eine 4-köpfige Gruppe von jugendlichen Radfahrern entgegen und es kam zu einer Berührung mit einem der Radfahrer. Der 17-Jährige kam zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Radfahrer wurde von seinem Vater abgeholt und verließ die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen und sich weiter um die Unfallfolgen zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei sucht jetzt den Verursacher und die anderen jugendlichen Radfahrer als wichtige Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

