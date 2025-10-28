POL-STD: Kupferdiebe dringen erneut in Finanzamtsneubau in Stade ein und entwenden Kabel
Stade (ots)
Am vergangenen Wochenende zwischen Freitagmittag, 12:00 h und Montagmorgen, 07:00 h sind unbekannte Täter in Stade in der Straße "am Staatsarchiv" vermutlich über ein Gerüst in den Rohbau des dortigen Finanzamtsneubau eingedrungen und haben mehrere Kabelstränge mit Kupferkabel in einer Länge von ca. 500 Metern entwendet.
Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.
Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.
Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell