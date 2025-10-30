Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Auto auf Stader McDonalds-Parkplatz beschädigt und geflüchtet, 41-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in Graben gefahren und leicht verletzt, Einbrecher in Himmelpfortener ALDI-Markt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

1. Auto auf Stader McDonalds-Parkplatz beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen Mittwoch gegen 12:30 h hat ein bisher unbekannter Autoinsasse eines weißen Fahrzeuges in Stade in der Harburger Straße auf dem dortigen MC-Donalds-Parkplatz vermutlich beim Öffnen der hinteren rechten Tür die vordere Tür der Beifahrerseite eines rückwärts eingeparkten grauen Seat Leon touchiert und erheblich beschädigt. Ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern, ist der Fahrer des Verursacherfahrzeuges dann davongefahren. Der angerichtete Schaden wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei Stade sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu den dort abgestellten Fahrzeugen machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

2. 41-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in Graben gefahren und leicht verletzt

Am heutigen frühen Morgen gegen 05:45 h wurde der Feuerwehr und der Polizei durch einen aufmerksamen Autofahrer ein Auto im Graben an der Kreisstraße 1 zwischen Fredenbeck und Schwinge gemeldet. In dem Fahrzeug säße noch der Fahrer und könnte sich nicht selbst befreien. Die 20 eingesetzten Feuerwehrleute aus Fredenbeck konnten den Autofahrer dann durch ein Seitenfenster aus dem Kia befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Er wurde nach der Erstversorgung an der Unfallstelle mit leichten Verletzungen ins Elbeklinikum eingeliefert. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und das Unfallfahrzeug ab und leuchteten die Einsatzstelle aus. Der 41-jährige Stader war nach ersten Ermittlungen auf der Strecke unterwegs, dann von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Wann zwischen 00 h und 05:45 h dies passiert war, konnte er nicht mehr angeben. Die eingesetzten Polizeibeamten stellen Alkoholgeruch in der Atemluft des Staders fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutprobe unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Verursachen eines Verkehrsunfalls ermittelt.

Zeugen, die an der Unfallstelle vorbeigekommen sind und die den Unfallzeitraum so möglicherweise eingrenzen können, weil zu der Zeit dort noch kein Fahrzeug im Graben lag, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

3. Einbrecher in Himmelpfortener ALDI-Markt erbeuten Zigaretten und Guthabenkarten

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 20:15 h und 01:00 h in Himmelpforten in der Bahnhofstraße nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangsschiebetüren in das Innere des dortigen ALDI-Marktes eingedrungen und haben im Kassenbereich mehrere Warenablagen aufgebrochen. Daraus konnten der oder die Täter dann Zigaretten und Guthabenkarten entwenden. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter der Rufnummer 04144-606080

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell