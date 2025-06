Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch den 18.06.2025, zwischen 19:25 Uhr und 19:55 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zweibrücker Straße in Pirmasens einen, auf dem Parkplatz des Supermarktes geparkten, grauen VW Passat im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht und wird derzeit auf circa 2000EUR geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 396-15199 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

