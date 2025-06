Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrüger mit Schockanruf erfolgreich- Polizei warnt vor Betrugsmasche

Zweibrücken (ots)

Zu einem hohen Vermögensschaden kam es am Dienstagmittag (17.06.2025) in der Von-Ketteler-Straße. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei, da es aktuell zu vermehrten Meldungen über betrügerische Schockanrufe im Stadtgebiet Zweibrücken und Umgebung kommt. Beachten Sie folgende Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals zu Geldbeträgen oder Wertgegenstände ausfragen oder gar bei Ihnen einfordern. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Rufen Sie im Verdachtsfall bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle an.

Bitte sprechen Sie, thematisieren und warnen Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder über diese Betrugsformen. Hinweise und Tipps finden Sie unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/

Im gestrigen Fall riefen die Täter bei dem Geschädigten an und gaben sich als Kriminalbeamte der Kripo Pirmasens aus. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern ihrem Gesprächsteilnehmer glaubhaft zu machen, dass die Gefahr bestünde, er werde zu Hause überfallen. Das arglose Opfer übergab den dreisten Hochstaplern Wertgegenstände in einem unteren sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat am 17.06.2025 im Bereich der Von-Ketteler-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen, die Hinweise zu der Tat vom 17.06.2025 geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell