Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 18-jähriger Autofahrer gegen Baum geprallt und verletzt

Stade (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 09:00 h ist ein 18-jähriger Fahrer eines VW-Golf aus Kakerbeck auf der Kreisstraße 61 zwischen Wedel und Aspe aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt.

Der junge Mann konnte sein Fahrzeug selbständig verlassen und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Die Feuerwehr Aspe rückte an der Einsatzstelle an, die Feuerwehrleute sicherten das Unfallfahrzeug ab, nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf und unterstützten die Polizei bei der Verkehrsregelung vor an der Einsatzstelle.

Der Golf wurde durch den Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Die K 61 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden, zu nennenswerten Behinderungen kam es dabei aber nicht.

