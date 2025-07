POL-COE: Havixbeck, Hohenholter Straße/ Automat aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte Tatverdächtige brachen am Montag (28.07.) in ein Wohnhaus in Nottuln ein. Zwischen 07.15 Uhr und 18.40 Uhr betraten sie den Wintergarten, hebelten eine Verbindungstür zum Haus auf und gelangten so ins innere des Gebäudes. Hier durchsuchten sie die Räume. Was entwendet wurde, steht bisher nicht fest. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 ...

