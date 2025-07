Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, L600/ Enforcement-Trailer durch Feuer beschädigt

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der L600 den Enforcement Trailer des Kreises Coesfeld durch Feuer erheblich beschädigt. Dieser stand in Richtung B67. Die Tatzeit liegt bei circa 1.40 Uhr in der Nacht auf Montag (28.07.25).

Zudem entwendeten Unbekannte drei Verkehrszeichen an der L600, die auf Höhe der Wildpferdebahn in Richtung B67 hingen. Es handelt sich um zwei Verkehrszeichen mit der Begrenzung "70" km/h und um eines mit der Begrenzung "50" km/h. Die Tatzeit liegt zwischen 11.15 Uhr am Dienstag (22.07.25) und 13.30 Uhr am Montag (28.07.25). Die Polizei in Dülmen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

