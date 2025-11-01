Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße 123 in der Gemarkung Horneburg

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

Am heutigen frühen Nachmittag gegen kurz nach 12:30 h kam es auf der Landesstraße 123 in der Gemarkung Horneburg-Daudieck zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer schwere Verletzungen erlitt.

Zu der Zeit war ein 52-jähriger Fahrer eines Seat Alhambra aus Bargstedt mit seinem Auto auf der L 123 in Richtung Issendorf unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er dann in Höhe des Ortsteils Daudieck auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihm zu diesem Zeitpunkt ein 50jähriger Fahrer eines VW-Transporters aus Heeslingen entgegen. Dieser konnte nicht mehr ausweichen oder bremsen und beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen.

Bei der Kollision wurde der 50-jährige Transporterfahrer in seinem Auto eingeklemmt und mussten von den angerückten Feuerwehrleuten der Ortswehr Horneburg mit schwerem Rettungsgerät befreit werden.

Nach der Erstversorgung durch die Buxtehuder Notärztin wurde er von der Besatzung des Hamburger Rettungshubschraubers Christoph 29 mit schweren Verletzungen in eine Hamburger Klinik geflogen.

Das 3-jährige Mädchen im Kindersitz auf dem Beifahrersitz wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Der 52-jährige Fahrer des Seat und ein 13-jähriger Mitfahrer aus Bargstedt erlitten leichte Verletzungen und mussten ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die anderen drei Insassen im Alter von 11 bis 14 Jahren aus Bargstedt, Ahlerstedt und Hollenbeck blieben bis auf einen Schock unverletzt. Insgesamt waren vier Rettungswagen bei dem Unfall eingesetzt.

Beide Autos wurden bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Die ca. 25 eingesetzten Feuerwehrleute sicherten nach der Rettung die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Die Landesstraße 123 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden, der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr umgeleitet. Es kam zu leichten Behinderungen.

Fotos vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell