Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Seggebruch (ots)

(Thi) Am Montag den 10.11.2025 ereignete sich gegen 9:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Echtorfer Straße (K12) in Seggebruch (Tallensen-Echtorf) bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 71-Jähriger aus Bückeburg befuhr mit seinem BMW die Echtorfer Straße in Richtung Seggebruch. Während der Fahrt wurde der Mann ohnmächtig. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr zwei Vorgärten und kam anschließend vor einem Gartenzaun zum Stehen.

Neben dem Fahrer wurden auch zwei weitere Insassen des Fahrzeugs (eine 71-Jährige und eine 34-Jährige aus Bückeburg) leicht verletzt.

Das Fahrzeug war durch den Unfall nicht mehr Fahrbereit.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Warum der Fahrer ohnmächtig wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

