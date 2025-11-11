Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Montag den 10.11.2025 wollten Beamte der Verfügungseinheit gegen 14:44 Uhr einen E-Scooter-Fahrer kontrollieren, der während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzte.

Nachdem sich der Fahrer der Kontrolle zunächst durch eine Flucht entziehen wollte, konnte er kurz darauf von den Beamten gestellt und kontrolliert werden.

Ein Urintest verlief positiv auf THC. Zudem wurde der genutzte E-Scooter im Oktober als gestohlen gemeldet.

Gegen den 26-Jährigen aus Stadthagen wird nun ermittelt. Eine Blutentnahme wurde angeregt und der E-Scooter sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell