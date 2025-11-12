Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenau - Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und zwei PKW mit hohem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lauenau (ots)

(Reh) Am heutigen Mittwoch, gegen 15:45 Uhr, kam es auf der Apelerner Straße in Lauenau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor mit angebrachtem Arbeitsgerät sowie zwei am Fahrbahnrand geparkten PKW.

Zum o. g. Zeitpunkt befuhr der 69-jährige Fahrzeugführer aus Lauenau mit seinem Traktor und einem angebrachten Grubber die Apelerner Straße in aufsteigende Richtung. In Höhe der Hausnummer 3 brach aus bislang unbekannten Gründen ein Teil der Aufhängung am Grubber, sodass dieser vom Traktor abfiel und in zwei am linken Fahrbahnrand geparkte PKW einschlug. In den geparkten PKW befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen.

Die beiden geparkten PKW waren nicht mehr fahrbereit. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Fahrbahn war für ca. 45 Minuten voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell