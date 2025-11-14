PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vandalismus

Bückeburg (ots)

(ma)

Traurige Mitteilung für alle Busfahrende, die regelmäßig in Bückeburg von Scheie bzw. Am Weinberg den öffentlichen Personennahverkehr nutzen. Die beiden in Scheie erst kürzlich neu errichteten Buswartehäuschen und das Pendant Am Weinberg sind in der Nacht zu heute von Vandalen entglast worden. Übergangsweise muss man sich also als Fahrgast auf ein zugiges Warten im nasskalten November einstellen.

Seitens der Stadt Bückeburg wird der Schaden pro Häuschen auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bückeburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Bückeburg unter der Tel.-Nr.: 05722/28940, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

