POL-WI: Autobahn 3 bei Limburg - Lkw Fahrer wird nach Auffahrunfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

(SMa)Am Nachmittag des 30. Oktober 2025 um 15:44 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Oldenburg die Autobahn 3 zwischen Diez und Limburg Nord in Richtung Würzburg. Als der Verkehr vor ihm ins Stocken geriet, reagierte er aus Unachtsamkeit zu spät auf den abbremsenden ihm vorausfahrenden Sattelzug eines 53-Jährigen. In der Folge fuhr er auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Führerhaus stark beschädigt und der 58-Jährige eingeklemmt. Von Ersthelfern vor Ort wurde er aus seinem Führerhaus gerettet. Für die Bergungs- und Rettungsarbeiten musste der mittlere und der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Der schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzte Fahrer wurde von den Rettungskräften ins nächste Krankenhaus gebracht. Der mittlere Fahrstreifen konnte zügig wieder frei gegeben werden, sodass es zu keinen großen Verkehrsbeeinträchtigungen kam. Nach insgesamt 4 Stunden waren alle 3 Fahrstreifen wieder befahrbar. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 90.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

