Keine Meldung von PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: A3 - LKW-Unfall - Ausfahrt Raunheim blockiert

Wiesbaden (ots)

(vF) Am 22.10.2025, um 21:45 Uhr verunfallte ein Sattelzug auf der BAB 3 in der Ausfahrt Raunheim. Aus unklarer Ursache verlor der Fahrer des Sattelzuges, der die Ausfahrt Raunheim in Richtung Frankfurt befuhr, die Kontrolle über das Gespann und geriet nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigte er die Außenschutzplanke, knickte nach rechts ein und kam mit der Zugmaschine im Straßenbegleitgrün zum Stehen. Die Zugmaschine verkeilte sich dabei mit dem Auflieger. Der Auflieger blockierte die Fahrbahn der Ausfahrt. Die Bergung des Sattelzuges wurde unmittelbar eingeleitet, wird jedoch laut Auskunft der zur Sperrung der Ausfahrt Raunheim verständigten Autobahnmeisterei Rüsselsheim, mindestens bis in die frühen Morgenstunden andauern. Größere Schäden am Fahrbahnbelag könnten die Sperrung dabei noch verlängern. In den Abendstunden gab es keine größeren Verkehrsbehinderungen. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde geschaltet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 60.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

