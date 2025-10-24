PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Verkehrsunfall mit Personenschaden und Landung Rettungshubschrauber+++

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden und Landung Rettungshubschrauber, Gemarkung Limburg, Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Freitag, 24.10.2025, 15:00 Uhr

(Hoe)Am Freitagnachmittag musste auf der Bundesautobahn 3 ein Rettungshubschrauber aufgrund eines Verkehrsunfalles mit Personenschaden landen.

Gegen 15:00 Uhr verlor ein 64-jähriger Autofahrer mit seinem Mercedes Benz die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte die Mittelschutzplanke, fuhr anschließend über alle drei Fahrspuren und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Ein Rettungshubschrauber musste deshalb auf der BAB 3 landen und transportierte den Fahrzeugführer in ein Krankenhaus. Die Richtungsfahrbahn war für circa eine halbe Stunden gesperrt. Es bildete sich kurzfristig ein Rückstau. Nach jetzigem Stand kann ein medizinischer Notfall beim Fahrzeugführer nicht ausgeschlossen werden.

