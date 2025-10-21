Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Kriminalpolizei ermittelt nach Straßenraub und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Straßenraub am Dienstagvormittag (21.10.2025) in Bonn-Tannenbusch und sucht Zeugen.

Zur Tatzeit, gegen 10:10 Uhr, war ein 64-jähriger Mann nach dem derzeitigen Sachstand kurz nach dem Aussteigen aus seinem Fahrzeug auf der Hohe Straße (Höhe Hausnummer 101) von einem bislang unbekannten Mann umgestoßen worden. Dabei entwendetet der Täter zwei Taschen, in denen sich Bargeld befand und flüchtete in Richtung der L183n.

Eine durch die alarmierte Polizei sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, führte nicht zur Feststellung des Täters.

Zu ihm liegen bislang folgende Beschreibungsmerkmale vor:

- Etwa 30-40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einer dunklen Weste und einer Wollmütze

Mögliche Zeugen des geschilderten Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

