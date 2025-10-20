Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Bargeld und Schmuck bei Wohnungseinbruch entwendet - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Wochenende in der Bonner Nordstadt die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Tatzeit von Samstag (18.10.2025) 20:00 Uhr bis Sonntag (19.10.2025) 10:00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Tür der Wohnung in der Straße Am Blumenhof auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach den ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher Schmuck sowie Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

