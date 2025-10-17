Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Böllerwurf aus Auto - Passantin leicht verletzt - Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt nach einem Böllerwurf aus einem fahrenden Auto am Mittwochabend (15.10.2025) in Bonn-Duisdorf und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand warfen Unbekannte gegen 20:30 Uhr auf der Villemombler Straße, unweit der Einmündung der Rochusstraße, aus einem fahrenden PKW einen sogenannten Böller. Dieser zündete in der Nähe des Gehweges. Eine 16-jährige Passantin erlitt hierbei leichte Verletzungen am Bein. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Krankenhausambulanz gebracht.

Nach den vorliegenden Angaben soll es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen PKW gehandelt haben, welcher aus Richtung der Rochusstraße kam und sich über die Villemombler Straße in Fahrtrichtung Bonn-Lengsdorf entfernte.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Körperverletzung und bittet um Hinweise.

Wer Angaben zu dem geschilderten Geschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell