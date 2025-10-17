PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Böllerwurf aus Auto - Passantin leicht verletzt - Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt nach einem Böllerwurf aus einem fahrenden Auto am Mittwochabend (15.10.2025) in Bonn-Duisdorf und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand warfen Unbekannte gegen 20:30 Uhr auf der Villemombler Straße, unweit der Einmündung der Rochusstraße, aus einem fahrenden PKW einen sogenannten Böller. Dieser zündete in der Nähe des Gehweges. Eine 16-jährige Passantin erlitt hierbei leichte Verletzungen am Bein. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Krankenhausambulanz gebracht.

Nach den vorliegenden Angaben soll es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen PKW gehandelt haben, welcher aus Richtung der Rochusstraße kam und sich über die Villemombler Straße in Fahrtrichtung Bonn-Lengsdorf entfernte.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und der Körperverletzung und bittet um Hinweise.

Wer Angaben zu dem geschilderten Geschehen machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Weitere Meldungen: Polizei Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren