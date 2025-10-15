Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef-Rhöndorf: Wohnungseinbruch - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus auf der Drachenfelsstraße in Bad Honnef-Rhöndorf ermittelt die Bonner Kriminalpolizei und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten die noch unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Montag (13.10.2025), 09:30 Uhr und Dienstag (14.10.2025), 09:00 Uhr, in den Flur des Mehrfamilienhauses und hebelten dort die Eingangstür der Wohnung auf. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Ob sie dabei Beute machten, wird derzeit noch geprüft.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe beobachtet wurden, nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228-15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell