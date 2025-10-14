Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Lannesdorf: 56-Jähriger tot aufgefunden - Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln

Bonn (ots)

Nach dem Auffinden eines leblosen Mannes in einer Wohnung auf der Paracelsusstraße in Bonn-Lannesdorf am Sonntag (12.10.2025) nahmen Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen auf.

Ein Bekannter des Mannes hatte am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, die Polizei informiert, nachdem er diesen nicht mehr erreichen konnte. Eine Polizeistreife begab sich daraufhin zur Wohnung des 56-Jährigen. Im Rahmen der weiteren Überprüfungen vor Ort und nach einer Öffnung der Wohnungstür mit Unterstützung der Feuerwehr fanden die eingesetzten Polizeibeamten den 56-Jährigen tot auf.

Aufgrund der Auffindesituation und nach dem Ergebnis der am Montag durchgeführten Obduktion ergaben sich Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Tötungsdeliktes.

Eine Mordkommission der Bonner Polizei unter Leitung von Erster Kriminalhauptkommissar Jürgen Hülder führt in enger Abstimmung mit Oberstaatsanwältin Claudia Heitmann von der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen.

Hinweise möglicher Zeugen zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Paracelsusstraße zwischen Donnerstagmorgen (09.10.2025) und Sonntagmittag (12.10.2025) nimmt die Mordkommission der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell