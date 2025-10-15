PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Rüngsdorf: Polizeieinsatz wegen verdächtigem Paket

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei wurde am Mittwoch (15.10.2025), gegen 13:30 Uhr, zu einer Behördenliegenschaft in der Deichmanns Aue in Bonn-Rüngsdorf gerufen. Dort war Mitarbeitenden im Rahmen des Posteinganges ein verdächtiges Paket aufgefallen, welches nicht zugeordnet werden konnte.

Einsatzkräfte der Bonner Polizei übernahmen die weiteren Ermittlungsmaßnahmen vor Ort, in welche auch die Feuerwehr Bonn und Spezialisten des Landeskriminalamtes eingebunden wurden.

Nach einer Untersuchung des Paketes konnte der Inhalt als ungefährlich eingestuft werden. Die Herkunft des Paketes ist noch unklar und Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Während der Einsatzmaßnahmen wurden ein Teilbereich der Deichmannsaue sowie ein Fuß- und Radweg vorsorglich gesperrt. Die Sperrungen wurden gegen 16:40 Uhr aufgehoben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

Folgen Sie für aktuelle Informationen gerne unserem WhatsApp-Kanal:
https://t1p.de/v1grf

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

