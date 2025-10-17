Polizei Bonn

POL-BN: Siegburg: Verdacht des versuchten Tötungsdeliktes - Tatverdächtiger festgenommen - Richter erließ Untersuchungshaftbefehl - Meldung -2-

Bonn/Siegburg (ots)

In der Nacht zum 09.10.2025 wurde ein schwer verletzter 41-Jähriger in der Straße Steinbahn in Siegburg aufgefunden. Er hatte angegeben, mit einem Messer verletzt worden zu sein. Eine Mordkommission der Bonner Polizei unter der Leitung von Erster Kriminalhauptkommissar Norbert Lindhorst übernahm daraufhin in enger Abstimmung mit Staatsanwalt Martin Kriebisch von der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen.

(siehe hierzu auch unsere Pressemeldung vom 09.10.2025, 09:37 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6134147).

Im Rahmen der durch die Mordkommission geführten Ermittlungen ergab sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 38-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, den 41-Jährigen im Rahmen eines Streitgeschehens auf der Straße Steinbahn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag (16.10.2025) in Siegburg mit einem zuvor durch die Bonner Staatsanwaltschaft beantragten Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags festgenommen.

Am Freitag wurde der Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt und anschließend einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

