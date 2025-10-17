Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Küdinghoven: Versuchter Raub auf Bäckerei - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Nach einem versuchten Raub auf eine Bäckerei in der Königswinterer Straße in Bonn-Küdinghoven am frühen Donnerstagnachmittag (16.10.2025) ermittelt die Bonner Kriminalpolizei und bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Zum Tatzeitpunkt, gegen 14:10 Uhr, betrat der noch unbekannte Täter die Bäckerei. Unter Vorhalt eines Messers forderte er von der anwesenden Verkäuferin das Öffnen der Kasse.

Nachdem die Frau der Forderung nicht sofort nachkam, verließ der Unbekannte das Geschäft und flüchtete über den Schießbergweg. Die alarmierte Bonner Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Dieser wurde jedoch bislang nicht gefasst.

Zu dem Unbekannten liegt bislang folgende Beschreibung vor:

- Jugendlicher, etwa 16 Jahre oder jünger - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - schwarze Bekleidung - trug eine Baseballkappe

Das Kriminalkommissariat 14 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise möglicher Zeugen zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell