POL-BN: Bonn-Tannenbusch/Bornheim: Geschädigter entdeckt sein gestohlenes Auto auf Supermarktparkplatz - Polizei stellt mutmaßlichen Autodieb im Rahmen der Fahndung

Bonn, Bornheim (ots)

Ein 43-jähriger Mann hat am vergangenen Freitag (17.10.2025) gegen 16:50 Uhr die Polizei verständigt, weil er auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bonn-Tannenbusch sein in der Nacht zum 14.10.2025 in Alfter-Oedekoven entwendetes Fahrzeug wiederentdeckt hatte. Der Geschädigte hatte daraufhin das Fahrzeug mit dem von ihm genutzten Auto zugeparkt. Der 43-Jährige sprach den in dem Lieferwagen sitzenden Mann an. Dieser startete daraufhin den Wagen, fuhr gegen das hinter dem entwendeten Fahrzeug stehende Auto und flüchtete. Der 43-jährige nahm die Verfolgung auf und wählte den Notruf 110. Auf seiner Flucht in Richtung Buschdorf führ der mutmaßliche Autodieb mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und soll dabei mehrere Auto- und Radfahrende gefährdet haben, die allesamt unbekannt sind. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt jetzt unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Die Ermittler bitten Geschädigte, die im Rahmen der Flucht des Tatverdächtigen über nachfolgende Straßen gefährdet worden sind, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@oilizei.nrw.de zu melden.

Agnetendorfer Straße (Fahrtrichtung Buschdorf) - Schickgasse, Buschdorfer Straße - Friedlandstraße - Kölnstraße (Fahrtrichtung Hersel) - Gartenstraße - Bahnübergang Widdig - Wiesenstraße - Feldwege und Seitenstraßen mit Schlussposition im Neugrabenweg.

Im Bereich des Neugrabenwegs in Bornheim-Dersdorf hielt der Flüchtende schließlich an und rannte davon. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Bonner Polizei fahndeten inzwischen nach dem Mann, der schließlich von einem Polizeibeamten, auf einem Privatgrundstück in einer größeren Aufbewahrungsbox kauernd, entdeckt wurde und vorläufig festgenommen werden konnte. Der 41-jährige, der Polizei insbesondere wegen Eigentumsdelikten bekannte Mann, ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem war ein Drogenschnelltest positiv auf Amphetamin und Cannabis. An dem entwendeten Fahrzeug waren als gestohlen gemeldete Kennzeichen angebracht. Nach Absprache mit der Bonner Staatsanwaltschaft wurde der Mann nach den ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen im Polizeipräsidium wieder auf freien Fuß gesetzt.

