POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Marklohe

Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Am Freitag, den 14.11.2025, in der Zeit von ca. 17:00 bis 19:50 Uhr, hat sich im oberen Teil des Markloher Birkenweges, Höhe Hausnummer 16, eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein, in Fahrtrichtung der Bremer Straße ordnungsgemäß abgeparkter, schwarzer Pkw Audi Avant wurde demnach beim Vorbeifahren von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der Fahrerseite massiv beschädigt. Ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen, verließ die fahrzeugführende Person den Unfallort. An dem beschädigten Audi entstand ein Schaden in Höhe von ca. 12.000,00 Euro. Vorgefundene Unfallspuren lassen darauf deuten, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein helles, womöglich weißes, größeres Fahrzeug handeln könnte. Zeugenschaftliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05021/924060 an die Polizeistation Marklohe erbeten.

