PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Marklohe
Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Am Freitag, den 14.11.2025, in der Zeit von ca. 17:00 bis 19:50 Uhr, hat sich im oberen Teil des Markloher Birkenweges, Höhe Hausnummer 16, eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein, in Fahrtrichtung der Bremer Straße ordnungsgemäß abgeparkter, schwarzer Pkw Audi Avant wurde demnach beim Vorbeifahren von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der Fahrerseite massiv beschädigt. Ohne den erforderlichen Pflichten nachzukommen, verließ die fahrzeugführende Person den Unfallort. An dem beschädigten Audi entstand ein Schaden in Höhe von ca. 12.000,00 Euro. Vorgefundene Unfallspuren lassen darauf deuten, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein helles, womöglich weißes, größeres Fahrzeug handeln könnte. Zeugenschaftliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 05021/924060 an die Polizeistation Marklohe erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Hoya
Hasseler Steinweg 4
27318 Hoya
Telefon 04251/67280
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.11.2025 – 07:11

    POL-STH: Suche nach vermisster Seniorin endet erfolgreich

    Stadthagen (ots) - [mue] Am späten Abend des 15.11.2025 etwa gegen Mitternacht meldet ein Stadthäger Altenheim, dass eine 71-jährige, demenzkranke Bewohnerin nicht mehr aufzufinden sei. Eine Absuche des gesamten Gebäudes durch Mitarbeiter/innen des Heims, sowie der Polizei verläuft ohne Feststellungen. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen und der nasskalten Witterung wird von einer Lebensgefahr ausgegangen, da ...

    mehr
  • 15.11.2025 – 19:32

    POL-STH: Interner Chat führt zu Festnahme von drei Täter*Innen

    Lindhorst / Stadthagen (ots) - cho / Am 15.11.25, gegen 13:30 h, betreten ein Mann und zwei Frauen den Damke Getränkefachhandel in Lindhorst und entwenden dort Waren im Wert von mehreren 100 Euro. Ca. 30 Minuten später wiederholt sich der Vorfall im Damke Getränkefachhandel in Stadthagen und wiederum eine halbe Stunde später in Hespe. Kurzum schließen sich die Mitarbeiterinnen der Märkte über einen internen Chat ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:22

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Lindhorst (ots) - (Thi) Die Polizei Lindhorst sucht den Verursacher eines Unfalls, der sich am Freitag den 14.11.2025 vermutlich gegen 6:30 Uhr an der Bäckerstraße in Lindhorst ereignete. Der Unfallverursacher kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fuhr gegen das Heck eines geparkten Opel Astra, welcher daraufhin gegen einen geparkten Seat Leon geschoben wurde. Anschließend verließ er die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren