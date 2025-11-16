PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Suche nach vermisster Seniorin endet erfolgreich

Stadthagen (ots)

[mue] Am späten Abend des 15.11.2025 etwa gegen Mitternacht meldet ein Stadthäger Altenheim, dass eine 71-jährige, demenzkranke Bewohnerin nicht mehr aufzufinden sei.

Eine Absuche des gesamten Gebäudes durch Mitarbeiter/innen des Heims, sowie der Polizei verläuft ohne Feststellungen.

Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen und der nasskalten Witterung wird von einer Lebensgefahr ausgegangen, da die Frau mutmaßlich nicht witterungsgerecht bekleidet ist.

Die Stadthäger Feuerwehr wird ebenfalls alarmiert, sodass eine koordinierte Suchaktion durchgeführt werden kann.

Nach knapp einer Stunde kann die Frau Nahe des Altenheims auf dem Boden liegend mit einer Kopfplatzwunde aufgefunden werden.

Sie wird zur weiteren Behandlung dem Klinikum Schaumburg zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

