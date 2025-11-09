PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Zwei Einsätze in der vergangenen Woche

Schermbeck (ots)

In der vergangenen Woche rückte die Feuerwehr Schermbeck zu zwei Einsätzen aus.

Am Mittwochabend um 20:13 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Person in Aufzug" zum Siegelhof alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich keine Person mehr im Aufzug. Die Feuerwehr informierte die Hausverwaltung über den Vorfall. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Der Einsatz war um 20:45 Uhr beendet.

Gestern um 12:52 Uhr wurde dann der Löschzug Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Erler Straße alarmiert.

An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass sich eine Dieselspur durch den Ort zog. Eine Fachfirma wurde zur weiteren Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen. Kleinere Dieselflecken streuten die Einsatzkräfte eigenständig mit Bindemittel ab.

Der Einsatz war um 13:48 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Alle Meldungen Alle
  • 25.10.2025 – 14:56

    FW-Schermbeck: Ölspur

    Schermbeck (ots) - Am Dienstag um 11:04 Uhr wurde der Löschzüge Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" in die Mittelstraße alarmiert. Vor Ort zeigte sich, dass sich über eine Länge von rund 200 Metern eine Ölspur auf der Fahrbahn befand. Ein größerer Ölfleck wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgestreut und beseitigt. Zudem wurde eine Fachfirma hinzugezogen, an die die Einsatzstelle anschließend übergeben wurde. Der Einsatz war gegen 12:42 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren