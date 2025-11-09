Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Zwei Einsätze in der vergangenen Woche

Schermbeck (ots)

In der vergangenen Woche rückte die Feuerwehr Schermbeck zu zwei Einsätzen aus.

Am Mittwochabend um 20:13 Uhr wurde der Löschzug Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Person in Aufzug" zum Siegelhof alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich keine Person mehr im Aufzug. Die Feuerwehr informierte die Hausverwaltung über den Vorfall. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Der Einsatz war um 20:45 Uhr beendet.

Gestern um 12:52 Uhr wurde dann der Löschzug Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" zur Erler Straße alarmiert.

An der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass sich eine Dieselspur durch den Ort zog. Eine Fachfirma wurde zur weiteren Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen. Kleinere Dieselflecken streuten die Einsatzkräfte eigenständig mit Bindemittel ab.

Der Einsatz war um 13:48 Uhr beendet.

