Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ölspur

Schermbeck (ots)

Am Dienstag um 11:04 Uhr wurde der Löschzüge Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" in die Mittelstraße alarmiert.

Vor Ort zeigte sich, dass sich über eine Länge von rund 200 Metern eine Ölspur auf der Fahrbahn befand. Ein größerer Ölfleck wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgestreut und beseitigt. Zudem wurde eine Fachfirma hinzugezogen, an die die Einsatzstelle anschließend übergeben wurde.

Der Einsatz war gegen 12:42 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell