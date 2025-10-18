PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ausgelöste Brandmeldeanlage

Schermbeck (ots)

Die Löschzüge Schermbeck, Altschermbeck und Gahlen wurden am Dienstag um 11:33 Uhr mit dem Einsatzstichwort "BMA" zur Erler Straße alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass die Brandmeldeanlage beim kochen ausgelöst worden war. Die Anlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben.

Der Einsatz war gegen 11:50 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Telefon: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

