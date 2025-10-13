PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: PKW Unfall

FW-Schermbeck: PKW Unfall
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Schermbeck (ots)

Am Montagmorgen gegen 00:15 Uhr wurden die Löschzüge Altschermbeck, Schermbeck und Gahlen mit dem Stichwort "H3 -Person eingeklemmt Y" an die Einsatzstelle "Freudenbergstraße (B58)" alarmiert. An der Einsatzstelle war es zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW gekommen. Die betroffene Person wurde aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und das Fahrzeug spannungsfrei geschaltet. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 01:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Loick
Mobil: 0151 20984294
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren