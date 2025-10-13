FW-Schermbeck: PKW Unfall

Feuerwehr Schermbeck

Schermbeck (ots)

Am Montagmorgen gegen 00:15 Uhr wurden die Löschzüge Altschermbeck, Schermbeck und Gahlen mit dem Stichwort "H3 -Person eingeklemmt Y" an die Einsatzstelle "Freudenbergstraße (B58)" alarmiert. An der Einsatzstelle war es zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW gekommen. Die betroffene Person wurde aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben. Auslaufende Betriebsmittel wurden abgestreut und das Fahrzeug spannungsfrei geschaltet. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 01:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell