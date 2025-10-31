PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Unfall B58 - Eingeklemmte Person

  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Schermbeck (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 14:50 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Altschermbeck mit dem Stichwort "H3 - Person klemmt" an die Einsatzstelle B58 alarmiert. An der Einsatzstelle war es zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW und einem LKW gekommen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr führten eine technische Sofortrettung für die betroffene Person in dem PKW durch. Anschließend wurde die Person an den Rettungsdienst übergeben. Weiter wurden von den Einsatzkräften Unfallzeugen betreut und auslaufende Betriebsmittel abgestreut. Für die Unfallzeugen und die Einsatzkräfte wurde das Notfallseelsorge Team des Kreis Wesel nachalarmiert. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete der Einsatz für die Feuerwehr gegen 17:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

