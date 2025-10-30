Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Starke Verrauchung in einem leerstehenden Gebäude

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Schermbeck (ots)

Am gestrigen Morgen um 7:22 Uhr wurde der Löschzüge Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zur Alten Poststraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine deutliche Verrauchung in einem leerstehenden Gebäude erkennbar.

Bei einer ersten Erkundung wurde im Inneren mehrere Glutnester gefunden. Um Zugang zum Gebäude zu erhalten, musste ein Zuweg zunächst mittels Kettensäge geschaffen werden. Anschließend erfolgte ein Löschangriff unter Atemschutz, bei dem auch Schaummittel zum Einsatz kam. Der Löschzug Gahlen stellte im weiteren Verlauf Ersatzkleidung für die Einsatzkräfte bereit.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete gegen 11:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell