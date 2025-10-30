PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Starke Verrauchung in einem leerstehenden Gebäude

FW-Schermbeck: Starke Verrauchung in einem leerstehenden Gebäude
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Schermbeck (ots)

Am gestrigen Morgen um 7:22 Uhr wurde der Löschzüge Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Verdächtiger Rauch" zur Alten Poststraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine deutliche Verrauchung in einem leerstehenden Gebäude erkennbar.

Bei einer ersten Erkundung wurde im Inneren mehrere Glutnester gefunden. Um Zugang zum Gebäude zu erhalten, musste ein Zuweg zunächst mittels Kettensäge geschaffen werden. Anschließend erfolgte ein Löschangriff unter Atemschutz, bei dem auch Schaummittel zum Einsatz kam. Der Löschzug Gahlen stellte im weiteren Verlauf Ersatzkleidung für die Einsatzkräfte bereit.

Nach Abschluss der Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz endete gegen 11:30 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schermbeck
Jana Drühl
Mobil: 02853 910280
E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de
http://www.feuerwehr-schermbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Schermbeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Weitere Meldungen: Feuerwehr Schermbeck
Alle Meldungen Alle
  • 25.10.2025 – 14:56

    FW-Schermbeck: Ölspur

    Schermbeck (ots) - Am Dienstag um 11:04 Uhr wurde der Löschzüge Schermbeck mit dem Einsatzstichwort "Ölspur" in die Mittelstraße alarmiert. Vor Ort zeigte sich, dass sich über eine Länge von rund 200 Metern eine Ölspur auf der Fahrbahn befand. Ein größerer Ölfleck wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgestreut und beseitigt. Zudem wurde eine Fachfirma hinzugezogen, an die die Einsatzstelle anschließend übergeben wurde. Der Einsatz war gegen 12:42 Uhr ...

    mehr
  • 18.10.2025 – 19:40

    FW-Schermbeck: Ausgelöste Brandmeldeanlage

    Schermbeck (ots) - Die Löschzüge Schermbeck, Altschermbeck und Gahlen wurden am Dienstag um 11:33 Uhr mit dem Einsatzstichwort "BMA" zur Erler Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Brandmeldeanlage beim kochen ausgelöst worden war. Die Anlage wurde zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Der Einsatz war gegen 11:50 Uhr beendet. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren