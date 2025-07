Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

-In Absprache mit der Staatsanwaltschaft-

In der Pressemitteilung Nr. 1223 vom 02.07.2025 berichteten wir wie folgt:

Tapfheim - Am Dienstag (01.07.2025) kam es in einer Bäckerei in der Ulmer Straße zu einem Raubdelikt. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 12.20 Uhr bedrohte der bislang unbekannte Täter nach derzeitigem Kenntnisstand eine Mitarbeiterin mit einem messerähnlichen Gegenstand und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er hierbei Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro erbeutet hatte, flüchtete der bislang Unbekannte zu Fuß. [...]

Der bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170-175 cm, trug einen schwarzen Kapuzenpullover, ein Tuch bzw. eine Maske, dunkle Hose sowie dunkle Schuhe.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen noch vor Ort übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0. Insbesondere Personen, die im Bereich des Wohngebietes nördlich der Raiffeisenstraße, den Unbekannten gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Dillingen zu melden.

Ab hier neu:

Am Dienstag (01.07.2025) entwendete eine bislang unbekannte Person zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr ein Fahrrad am Bahnhof Tapfheim. Eben dieses Fahrrad wurde kurze Zeit später gegen 13.30 Uhr in der Nähe der Bäckerei, in welcher der Raub stattfand, aufgefunden. Die Polizei prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang mit dem Raubdelikt.

Das Fahrrad wird wie folgt beschrieben:

- Älteres Mountainbike der Marke Wheeler in der Farbe schwarz / blau - Der linke Lenkergriff ist mit einem transparenten Klebeband umwickelt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen dauern weiterhin an.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl des Fahrrades am Dienstagvormittag (01.07.2025) die das Fahrrad im Verlauf des Dienstags gesehen haben oder wissen wer es benutzte und an der Bäckerei abstellte, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell