Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Kleintransporter - Werkzeug entwendet

Meinsen (ots)

(Gav) Zwischen Mittwoch, 12.11.2025, 19:00 Uhr, und Sonntag, 16.11.2025, 11:00 Uhr, wurde in der Meinser Straße in Bückeburg-Meinsen ein Kleintransporter aufgebrochen.

Ein unbekannter Täter manipulierte das Türschloss und gelangte so in das Fahrzeuginnere. Dort entwendete er diverses Werkzeug.

Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 05722 / 28940.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell