Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Kleintransporter - Werkzeug entwendet

Meinsen (ots)

(Gav) Zwischen Mittwoch, 12.11.2025, 19:00 Uhr, und Sonntag, 16.11.2025, 11:00 Uhr, wurde in der Meinser Straße in Bückeburg-Meinsen ein Kleintransporter aufgebrochen.

Ein unbekannter Täter manipulierte das Türschloss und gelangte so in das Fahrzeuginnere. Dort entwendete er diverses Werkzeug.

Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 05722 / 28940.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

