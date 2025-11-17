Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Einbruch in Kleintransporter - Werkzeug entwendet
Meinsen (ots)
(Gav) Zwischen Mittwoch, 12.11.2025, 19:00 Uhr, und Sonntag, 16.11.2025, 11:00 Uhr, wurde in der Meinser Straße in Bückeburg-Meinsen ein Kleintransporter aufgebrochen.
Ein unbekannter Täter manipulierte das Türschloss und gelangte so in das Fahrzeuginnere. Dort entwendete er diverses Werkzeug.
Der entstandene Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.
Die Polizei Bückeburg bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 05722 / 28940.
