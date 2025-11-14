PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach sexuellem Übergriff Tatverdächtigen festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine junge Frau in der Carl-Euler-Straße vor knapp drei Wochen, haben die Ermittler der Kriminaldirektion Kaiserslautern einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handelt sich um einen 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern.

Er steht im dringenden Verdacht, in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 2025 auf einem Parkplatz eine 23-jährige Frau attackiert und sexuell bedrängt zu haben (wir berichteten: https://s.rlp.de/iFDPkbG). Die Frau konnte sich gegen den Angriff wehren und schrie um Hilfe. Als dadurch ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde und sich näherte, flüchtete der Täter. Umfangreiche Ermittlungen und Auswertungen von Videoaufnahmen aus der Umgebung des Tatortes führten die Ermittler schließlich auf die Spur des Tatverdächtigen, der bereits einschlägig aufgefallen ist.

Bei seiner Vorführung am Amtsgericht machte der Mann zwar von seinem Schweigerecht Gebrauch, aufgrund der Ermittlungsergebnisse erging jedoch Haftbefehl wegen Fluchtgefahr. Der 27-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

