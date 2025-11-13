Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe brechen Auto auf und machen Beute

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es in der Quellenstraße zu einem Einbruch in ein Auto. Der Halter gab bei der Polizei zu Protokoll, dass sein Wagen zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 5:30 Uhr, an der Straße stand. Als er morgens losfahren wollte, bemerkte er, dass das Fenster der Beifahrertür eingeschlagen war und ein Rucksack aus dem Innenraum fehlte. In der Tasche waren ein Laptop, eine Kamera und eine Ladebox verstaut. Die Polizeibeamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

