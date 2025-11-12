Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autos verschließen - Langfinger sind unterwegs

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Dienstag trieben Langfinger im Stadtteil Siegelbach ihr Unwesen. Gleich mehrere Autobesitzer meldeten sich bei der Polizei, weil in ihre Wagen eingebrochen worden war. In einem Fall wurden sogar mehrere tausend Euro gestohlen.

Ein Mann rief am Dienstagmorgen bei der Polizei an, weil Unbekannte seinen Mercedes G-Klasse in der Straße "Zwerchäcker" aufgebrochen hatten. Nach seinen Angaben müssen die Täter zwischen Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, zugegriffen haben. Als er morgens zu seinem SUV kam, fand er den Innenraum durchwühlt vor. Es fehlte eine Geldmappe mit mehreren tausend Euro und diversen EC-Karten. Eine Recherche bei der Hausbank ergab, dass die Karten in der Nacht bereits eingesetzt und unter anderem Zigaretten im Wert von über 300 Euro an Automaten erworben wurden. Wie die Diebe in den Mercedes gelangt sind, ist Teil der polizeilichen Ermittlungen.

In der Kaisermühler Straße bedienten sich die Langfinger ebenfalls aus einem geparkten Fahrzeug. Hier kann der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 3 und 4 Uhr am Dienstagmorgen eingegrenzt werden. Die Täter erbeuteten einen Geldbeutel und setzten auch hier die EC-Karte ein, um Zigaretten aus einem Automaten zu kaufen. Neben den Bankkarten befanden sich noch Ausweisdokumente sowie 50 Euro Bargeld in dem Portemonnaie.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. Gibt es noch weitere Geschädigte? Falls Anwohner der angrenzenden Straßen ebenfalls Opfer der Diebe geworden sind, werden auch diese gebeten, bei der Kriminalpolizei anzurufen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell