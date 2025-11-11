PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger bedienen sich aus Garage

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Montag waren Langfinger auf dem Bännjerrück unterwegs. Ein Anwohner meldete der Polizei, dass Diebe seine Garage in der Merseburger Straße geöffnet und ein graues Fahrrad der Marke "Westfalia", eine Shisha sowie zwei Holzkisten mit mehreren Flaschen Wein gestohlen haben. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter zwischen Sonntag, 17:30 Uhr, und Montag, 6:45 Uhr, zugegriffen haben. Aufgrund weiterer Ermittlungen scheint es auch möglich, dass die Unbekannten ihr "Glück" noch an weiteren Garagen in der Nachbarschaft versucht haben. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sind oder bei denen ebenfalls versucht wurde einzubrechen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

