Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trickdiebe unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine Stadtbewohnerin ging am Freitagnachmittag Trickdieben auf den Leim. Die Seniorin war gegen 14:45 Uhr am St.-Marien-Platz unterwegs, als neben ihr ein schwarzer SUV mit Münchener Kennzeichen anhielt. Der Beifahrer stieg aus und sprach die Frau an. Er bot der 84-Jährigen an, sie zu segnen. Durch eine geschickte Gesprächsführung gelang es dem Unbekannten, der Rentnerin Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu stehlen. Als sie den Diebstahl bemerkte, war es leider schon zu spät und die Täter über alle Berge. Die Dame beschreibt den Langfinger als gepflegt. Er trug ein weißes Hemd, hatte schwarze, leicht gelockte Haare, einen Bart und braune Augen. Der Fahrer des Wagens war ungepflegt. Dieser hatte braune Augen und es fiel auf, dass er schielte. Zeugen, denen das Fahrzeug oder die beschriebenen Täter am Freitag aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

