Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger dringen in Auto ein

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es am St.-Marien-Platz zu einem Diebstahl aus einem Auto. Wie die Besitzerin der Polizei mitteilte, stand ihr Wagen zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7:50 Uhr, auf einem Parkplatz. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, bemerkte sie, dass jemand den Innenraum durchwühlt hatte. Es fehlten eine schwarze Jacke der Marke "Engelbert Strauß", Bargeld und diverse andere Kleinteile im Gesamtwert von fast einhundert Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell