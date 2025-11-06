PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kupferkabel gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch mehrere Kupferkabel aus dem Bereich des Solarparks in Otterberg gestohlen. Der genaue Tatzeitpunkt ist noch unklar. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen gegen 2:30 Uhr entdeckt. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Ob ein Zusammenhang zu dem Kabeldiebstahl in Sembach (wir berichteten https://s.rlp.de/Wg633Wy) besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu wenden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 12:50

    POL-PPWP: Telefonbetrüger versuchen es immer wieder

    Kaiserslautern (ots) - Erneut haben Betrüger versucht, ein Ehepaar aus Kaiserslautern hereinzulegen. Wie die Frau der Polizei mitteilte, erhielt sie am Mittwoch einen Anruf eines Mannes, der sich als Mitarbeiter eines Online-Bezahldienstes ausgab. Der Anrufer behauptete, Hacker hätten über das Konto der Frau Kryptowährungen gekauft. Auch das Konto ihres Mannes sei betroffen. Um eine Abbuchung zu verhindern, sollte das ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:00

    POL-PPWP: Messerattacke: Gericht ordnet Untersuchungshaft an

    Kaiserslautern (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz Am Mittwoch (5. November 2025) wurde die 19-jährige Tatverdächtige der Messerattacke auf dem Willy-Brandt-Platz (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6151614) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Frau wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:40

    POL-PPWP: Laubbläser aus Auto gestohlen

    Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Ein Mitarbeiter des Forstamts rief am Dienstagnachmittag die Polizei, weil jemand in seinen Wagen eingebrochen war. Wie er den Beamten mitteilte, stand sein Gefährt zwischen 8:30 Uhr, und 14:30 Uhr, auf einem Waldweg im Rodenbacher Bruch. Unbekannte zerstörten in diesem Zeitraum ein Seitenfenster des Dienstfahrzeugs und entwendeten einen Laubbläser der Marke "Husqvarna". Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren