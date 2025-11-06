Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kupferkabel gestohlen

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch mehrere Kupferkabel aus dem Bereich des Solarparks in Otterberg gestohlen. Der genaue Tatzeitpunkt ist noch unklar. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen gegen 2:30 Uhr entdeckt. Der entstandene Schaden liegt im sechsstelligen Bereich. Ob ein Zusammenhang zu dem Kabeldiebstahl in Sembach (wir berichteten https://s.rlp.de/Wg633Wy) besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu wenden. |elz

