Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Messerattacke: Gericht ordnet Untersuchungshaft an

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Am Mittwoch (5. November 2025) wurde die 19-jährige Tatverdächtige der Messerattacke auf dem Willy-Brandt-Platz (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117683/6151614) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Frau wird versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr und wegen der Schwere der Tat an. Die 19-Jährige äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Sie machte von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Die Frau wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Einsatzkräfte der Polizei suchen aktuell den Willy-Brandt-Platz nach der Tatwaffe ab. Der Bereich rund um das Rathaus ist abgesperrt.

Am Dienstag hatten Passanten die Polizei alarmiert, weil in der Innenstadt ein Mann schwer verletzt wurde. Der 31-Jährige erlitt Stichverletzungen. Die Polizei nahm eine 19-jährige Tatverdächtige fest. Die Ermittlungen zur Tat dauern an.

Die Beamten sind weiterhin an Zeugenhinweisen interessiert. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 13312 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell